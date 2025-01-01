Меню
Награды и номинации Эрика Хайссерера

Eric Heisserer
Награды и номинации Эрика Хайссерера
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
