О персоне
Фильмография
Мелани Ленц
Melanie Lenz
Киноафиша
Персоны
Мелани Ленц
Мелани Ленц
Melanie Lenz
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Рай. Любовь
(2012)
6.0
Рай. Надежда
(2013)
Фильмография Мелани Ленц
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2013
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6
Рай. Надежда
Paradies: Hoffnung
драма
2013, Австрия / Франция / Германия
Смотреть трейлер
6.5
Рай. Любовь
Paradies: Liebe
драма
2012, Германия / Франция / Австрия
Смотреть трейлер
