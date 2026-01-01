Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелани Ленц Melanie Lenz
Киноафиша Персоны Мелани Ленц

Мелани Ленц

Melanie Lenz

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Рай. Любовь 6.5
Рай. Любовь (2012)
Рай. Надежда 6.0
Рай. Надежда (2013)

Фильмография Мелани Ленц

Жанр
Год
Рай. Надежда 6
Рай. Надежда Paradies: Hoffnung
драма 2013, Австрия / Франция / Германия
Смотреть трейлер
Рай. Любовь 6.5
Рай. Любовь Paradies: Liebe
драма 2012, Германия / Франция / Австрия
Смотреть трейлер
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше