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Валентин Пелка
Валентин Пелка
Valentine Pelka
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Валентин Пелка
Valentine Pelka
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Дата рождения
23 февраля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Валентин Пелка
Родился 23 февраля 1957 года. Дьюсбери, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Валентин Пелка
Завтрак у папы
комедия, драма, мелодрама
2015, Россия
7.0
Я плюю на ваши могилы 2
триллер, ужасы
2014, США
7.0
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