О персоне
Фильмография
Метанет Атакишиева
Matanat Atakishieva
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Легенда Серебряного озера
(1984)
Фильмография Метанет Атакишиева
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1984
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.4
Легенда Серебряного озера
Legenda Serebryanogo ozera
мелодрама, драма
1984, СССР
