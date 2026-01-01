Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Андре Жакмин
Награды
Награды и номинации Андре Жакмин
André Jacquemin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Андре Жакмин
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Original Television Music
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Original Song
Номинант
Best Original Song
Номинант
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