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Энн Тодд Ann Todd
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Энн Тодд

Ann Todd

Дата рождения
24 января 1909
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 мая 1993
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Облик грядущего 6.6
Облик грядущего (1936)
Дело Парадайна 6.6
Дело Парадайна (1947)

Фильмография Энн Тодд

Дело Парадайна 6.6
Дело Парадайна The Paradine Case
триллер, драма, мелодрама, криминал 1947, США
Облик грядущего 6.6
Облик грядущего Things to Come
драма, фантастика, военный 1936, Великобритания
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