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Энн Тодд
Ann Todd
Киноафиша
Персоны
Энн Тодд
Энн Тодд
Ann Todd
Дата рождения
24 января 1909
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 мая 1993
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.6
Облик грядущего
(1936)
6.6
Дело Парадайна
(1947)
Фильмография Энн Тодд
6.6
Дело Парадайна
The Paradine Case
триллер, драма, мелодрама, криминал
1947, США
6.6
Облик грядущего
Things to Come
драма, фантастика, военный
1936, Великобритания
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