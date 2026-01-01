Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Лео Генн
Награды
Награды и номинации Лео Генн
Leo Genn
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лео Генн
Оскар 1952
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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