Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Донатас Улвидас
Награды
Награды и номинации Донатас Улвидас
Donatas Ulvydas
О персоне
Награды
Награды и номинации Донатас Улвидас
Венецианский кинофестиваль 2024
Venice Immersive Grand Prize
Номинант
Venice Immersive Grand Prize
Номинант
Grand Jury Prize
Номинант
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