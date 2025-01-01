«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения

Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео

«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

«Это лучшее, что я видел»: на Reddit выбрали самый жуткий хоррор-сериал – удивитесь, но снят не по Кингу, а рейтинг даже не дотянул до 8

«Далеко не самый лучший»: военный фильм с Леоновым оценили всего на 5.8 – зато есть 7 других, вспомните ли вы каждый? (тест)

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы

Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября

Калюжный ушел в армию — но это не все перемены: 3-й сезон «Вампиров средней полосы» не будет похож ни на один предыдущий

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном