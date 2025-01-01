Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пол Риттер
Награды
Награды и номинации Пола Риттера
Paul Ritter
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Пола Риттера
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший комедийный актёр
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео
«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»
«Это лучшее, что я видел»: на Reddit выбрали самый жуткий хоррор-сериал – удивитесь, но снят не по Кингу, а рейтинг даже не дотянул до 8
«Далеко не самый лучший»: военный фильм с Леоновым оценили всего на 5.8 – зато есть 7 других, вспомните ли вы каждый? (тест)
От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы
Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября
Калюжный ушел в армию — но это не все перемены: 3-й сезон «Вампиров средней полосы» не будет похож ни на один предыдущий
Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном
Общежитие слушает и не осуждает: этот ляп в «Москва слезам не верит» упускают 45 лет – присмотритесь к комнате после перепланировки (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667