Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Перри Кинг
Награды
Награды и номинации Перри Кинг
Perry King
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Перри Кинг
Золотой глобус 1984
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
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В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков
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