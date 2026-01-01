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Эрни Ковач
Ernie Kovacs
Киноафиша
Персоны
Эрни Ковач
Эрни Ковач
Ernie Kovacs
Дата рождения
23 января 1919
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
13 января 1962
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Мы незнакомы, когда встречаемся
(1960)
6.8
Колокол, книга и свеча
(1958)
Фильмография Эрни Ковач
7.1
Мы незнакомы, когда встречаемся
Strangers When We Meet
мелодрама, драма
1960, США
6.8
Колокол, книга и свеча
Bell Book and Candle
комедия, фэнтези, мелодрама
1958, США
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