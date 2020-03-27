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Гранд канкан
Гранд канкан
Grand kankan
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
Страна
Россия
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
27 марта 2020
Производство
B-Tween, M-Film
Другие названия
Grand kankan, Grand Cancan, Гранд канкан
Режиссер
Михаил Косырев-Нестеров
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
14
голосов
6.7
IMDb
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