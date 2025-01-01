Меню
Персоны
Роберт Лоренц
Награды
Награды и номинации Роберт Лоренц
Robert Lorenz
Награды и номинации Роберт Лоренц
Оскар 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2004
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Номинант
