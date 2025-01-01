Меню
Награды и номинации Роберт Лоренц

Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007 Оскар 2007
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2004 Оскар 2004
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023 Венецианский кинофестиваль 2023
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Номинант
