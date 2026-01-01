Мальвина Пенн

Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть

Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный)

Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы

Как лучший боевик Тарантино, но на японский лад: это аниме уже превзошло «Убить Билла»

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

Холмс шутит, женщины врут, а убийца рядом: 3 детектива, где смешно и умно одновременно

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»