О персоне
Фильмография
Мальвина Пенн
Malvina Penne
Мальвина Пенн
Мальвина Пенн
Malvina Penne
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Любовь после полудня
(1972)
Фильмография Мальвина Пенн
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1972
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.7
Любовь после полудня
L'amour l'après-midi
драма
1972, Франция
