Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами

«Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым

Не понимаю, почему 59,6 млн человек поют диферамбы: глянула 5 сезон «Очень странных дел» — разочарование 2025 года

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона

От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)