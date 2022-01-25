«Чемпион из Освенцима»: Рецензия Киноафиши

Боксер Тадеуш «Тедди» Петшиковский (Петр Гловацкий) — один из тысячи пленных поляков. Фашистские захватчики в 1940 году привозят в печально известный концентрационный лагерь Освенцим первую партию заключенных, и Тедди среди них. Когда-то он боксировал на чемпионатах и был одним из главных спортсменов страны в этом виде спорта. Но все перевернулось, и судьба отняла у героя шанс стать настоящим чемпионом Польши по боксу.

В Освенциме Тедди, как и все остальные, живет в убогих бараках, питается похлебкой, латает дыры в казармах и считает дни, похожие друг на друга. Заключенных периодически отправляют в бани; их просят оставлять все вещи на входе, а после обещают теплую пищу. Ни вещей, ни еды, ни жизни у них больше не будет — это обманка, работающая в лагере некоторое время, чтобы пленные не догадывались о назначении странных сооружений с трубами (газовых печей).

Немецкие солдаты заняты праздным шатанием — совершают пьяные вылазки и дерутся с местными в близлежащих деревнях. Начальство лагеря пытается придумать, чем занять охрану, и решает устроить боксерский турнир — один из охранников по случайности обнаруживает бойцовские навыки Тедди и с радостью приговаривает «хоть один драться умеет». Так у польского боксера начинается «новая жизнь»: доступ к еде и медикаментам, а также возможность тренироваться. Взамен он должен выходить на ринг и сражаться.

Чемпион из Освенцима

«Чемпион из Освенцима» — классическое произведение, сделанное на стыке двух жанров. С одной стороны, перед нами биографическая драма, основанная на жизни реального человека. Петшиковский действительно прошел немецкие лагеря, остался в живых, а после войны организовал спортивную секцию и тренировал детей практически до последних дней своей жизни (Тедди скончался в 1991 году, ему было 74 года). С другой стороны, основной фокус фильма сконцентрирован на спортивном состязании. Боксу не уделяется основной блок экранного времени, но именно сражения на ринге являются главной точкой притяжения для зрителя.

Создатели картины постепенно выстраивают атмосферу, царящую в кадре — по большей части, она гнетущая. Режиссер Мацей Барчевски («Чемпион Освенцима» его полнометражный дебют) не позволяет зрителям забывать, где они и за кем наблюдают. Впрочем, исторических аллюзий в кадре минимум: да, на дворе 1940-й, Великая Отечественная еще не началась, но во многих странах Европы уже год как Вторая мировая. Герои разговаривают по большей части о быте и стараются выжить, кто как может. Ценность человеческой жизни — пожалуй, вторая после бокса тема, которую затрагивает автор.

Несмотря на бравое начало картины, где мы довольно оперативно знакомимся с окружающим пространством и основными персонажами, к середине хронометража некоторые герои начинают выветриваться из памяти. Барчевски не наделяет персонажей (за исключением Петшиковского) какими-то характерными чертами, за которые внимание зрителя могло бы зацепиться и пронести через стандартные 90 минут. За неимением объема у героев второго плана теряются и истории, связанные с ними. Например, какое нам дело до трагедии начальника лагеря, у которого умирает от тифа единственный ребенок? До того, как его тело погрузили в медицинский грузовик, мы видели этого мальчика, может быть, раз или два. При этом он произнес единичные, ничего не значащие для общего сюжета фразы.

Чемпион из Освенцима

В мотивацию некоторых поступков — как второплановых героев, так и самого боксера — поверить также весьма затруднительно. Сближение и установление доверительной коммуникации происходит буквально по щелчку пальцев, просто потому что этого требует сценарий и все тут. Взгляды, молчаливые переглядывания, снятые стандартной «восьмеркой», некие душевные терзания, о причинах которых зритель может только догадываться — и вот уже Петшиковский переживает за подростка Янека (видит в нем сына, которого не успел воспитать на «гражданке»?) и помогает заботливой медсестре снабжать провизией лазарет.

В то же время довольно занимательно наблюдать, как меняется система ценностей талантливого боксера. Еще вчера он намеревался завязать с боями: Петшиковский полагал, что драться за провизию и медикаменты — вовсе не спорт. Но Янек переубеждает бойца, в глазах заключенных Тедди – герой. После его побед они получают заряд энергии, вспоминают, что жизнь не состоит только из похлебки и бесконечных тяжелых работ. Так бокс из спорта превращается в метафору стремления к свободе и вольности духа.

Конечно, в первую очередь картина работает для местного зрителя. Это локальное кино, ориентированное на аудиторию внутри Польши и, может быть, отчасти – на узкую прослойку специалистов, которым интересна тема бокса и/или жизни Петшиковского. На фоне ленты «Триумф духа» Роберта М. Янга со схожей историей дебютанту Мацею Барчевски не хватает режиссерской изобретательности, чтобы трансформировать посыл фильма в сторону более универсальных тем, понятных в любой стране мира.

«Чемпион из Освенцима» — примечательный байопик, демонстрирующий путь героя от военного времени к мирному. Лента Барчевски – будто смотритель музея военной истории, что ведет тебя от одного зала к другому, но периодически напоминает, что экспонаты нельзя трогать руками, а фотографировать запрещено.