Марджори Рейнольдс
Marjorie Reynolds
Марджори Рейнольдс
Marjorie Reynolds
Дата рождения
12 августа 1917
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
1 февраля 1997
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Праздничная гостиница
(1942)
7.1
Министерство страха
(1943)
7.0
Женщина его мечты
(1951)
Фильмография Марджори Рейнольдс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Мюзикл
Нуар
Год
Все
1951
1949
1943
1942
1940
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
4.9
В родном городе
Home Town Story
драма
1951, США
7
Женщина его мечты
His Kind of Woman
боевик, криминал, нуар
1951, США
6.6
Полуночный поцелуй
That Midnight Kiss
мюзикл, мелодрама
1949, США
7.1
Министерство страха
Ministry of Fear
нуар, криминал, драма
1943, США
7.4
Праздничная гостиница
Holiday Inn
мюзикл, комедия, драма, мелодрама
1942, США
5.6
Обреченный умирать
Doomed to Die
криминал, драма, мистика
1940, США
