Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Верна Фелтон
Награды
Награды и номинации Верна Фелтон
Verna Felton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Верна Фелтон
Primetime Emmy Awards 1959
Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1958
Best Continuing Supporting Performance by an Actress in a Dramatic or Comedy Series
Номинант
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