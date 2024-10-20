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Януш Олейничак
Janusz Olejniczak
Киноафиша
Персоны
Януш Олейничак
Януш Олейничак
Janusz Olejniczak
Дата рождения
2 октября 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
20 октября 2024
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.3
Прощальное послание
(1991)
Фильмография Януш Олейничак
6.3
Прощальное послание
La note bleue
драма, мелодрама, мюзикл
1991, Франция / Германия
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