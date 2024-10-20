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Януш Олейничак Janusz Olejniczak
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Януш Олейничак

Janusz Olejniczak

Дата рождения
2 октября 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
20 октября 2024
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Прощальное послание 6.3
Прощальное послание (1991)

Фильмография Януш Олейничак

Прощальное послание 6.3
Прощальное послание La note bleue
драма, мелодрама, мюзикл 1991, Франция / Германия
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