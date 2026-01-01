Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алек Уилсон Alec Wilson
Киноафиша Персоны Алек Уилсон

Алек Уилсон

Alec Wilson

Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Крокодил Данди 2 5.7
Крокодил Данди 2 (1988)
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе 4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе (2011)

Фильмография Алек Уилсон

Жанр
Год
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе 4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Crocodile Dundee in Los Angeles
приключения, комедия 2011, США / Австралия
Крокодил Данди 2 5.7
Крокодил Данди 2 Crocodile Dundee II
приключения, комедия, боевик 1988, США / Австралия
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше