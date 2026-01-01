Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алек Уилсон
Alec Wilson
Алек Уилсон
Алек Уилсон
Alec Wilson
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
5.7
Крокодил Данди 2
(1988)
4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
(2011)
Фильмография Алек Уилсон
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Приключения
Год
Все
2011
1988
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
Crocodile Dundee in Los Angeles
приключения, комедия
2011, США / Австралия
5.7
Крокодил Данди 2
Crocodile Dundee II
приключения, комедия, боевик
1988, США / Австралия
