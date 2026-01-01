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Alec Wilson Alec Wilson
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Alec Wilson

Alec Wilson

Occupation
Actor, Director, Producer
Actor type
The Adventurer, Comedy actor, Action hero

Popular Films

Crocodile Dundee II 5.7
Crocodile Dundee II (1988)
Crocodile Dundee in Los Angeles 4.9
Crocodile Dundee in Los Angeles (2011)

Filmography

Genre
Year
Crocodile Dundee in Los Angeles 4.9
Crocodile Dundee in Los Angeles Crocodile Dundee in Los Angeles
Adventure, Comedy 2011, USA / Australia
Crocodile Dundee II 5.7
Crocodile Dundee II Crocodile Dundee II
Adventure, Comedy, Action 1988, USA / Australia
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