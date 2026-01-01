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Filmography
Alec Wilson
Alec Wilson
Kinoafisha
Persons
Alec Wilson
Alec Wilson
Alec Wilson
Occupation
Actor, Director, Producer
Actor type
The Adventurer
,
Comedy actor
,
Action hero
Popular Films
5.7
Crocodile Dundee II
(1988)
4.9
Crocodile Dundee in Los Angeles
(2011)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Year
All
2011
1988
All
2
Films
2
Actor
2
4.9
Crocodile Dundee in Los Angeles
Crocodile Dundee in Los Angeles
Adventure, Comedy
2011, USA / Australia
5.7
Crocodile Dundee II
Crocodile Dundee II
Adventure, Comedy, Action
1988, USA / Australia
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