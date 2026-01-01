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Фильмография
Эрик Браден
Eric Braeden
Киноафиша
Персоны
Эрик Браден
Эрик Браден
Eric Braeden
Дата рождения
3 апреля 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Эрика Брадена
Родился 3 апреля 1941 года. Киль, Германия.
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Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
7.3
Охота на воров
(2018)
7.2
Она написала убийство
(1984)
Фильмография Эрика Брадена
7.3
Охота на воров
Den of Thieves
боевик, триллер
2018, США
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8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
5.5
Безумное лето
Meet the Deedles
спорт, семейный, комедия
1998, США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.6
Бегство с планеты обезьян
Escape from the Planet of the Apes
фантастика, боевик
1971, США
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