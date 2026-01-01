Эрик Браден

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда

«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»