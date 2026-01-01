Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Брайан Ф. О’Бирн
Награды
Награды и номинации Брайана Ф. О’Бирна
Brían F. O'Byrne
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Брайана Ф. О’Бирна
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
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