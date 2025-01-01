Меню
Эйтор Далия
Награды
Награды и номинации Эйтор Далия
Heitor Dhalia
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эйтор Далия
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Сандэнс 2007
Мировое кино – драматургия
Номинант
ММКФ 2004
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Победитель
Темные ночи 2023
Best Film in Critics' Picks Competition
Номинант
