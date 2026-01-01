Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так

3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь

Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней

«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»

«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»

Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало

Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы

Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?

Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах

Россияне до сих пор не знают, выжил ли Валерий в той самой серии «Сопрано»: вырезанный финал все расставляет по местам