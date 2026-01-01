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Kinoafisha Persons Siedah Garrett Awards

Awards and nominations of Siedah Garrett

Siedah Garrett
Awards and nominations of Siedah Garrett
Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
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