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Фильмография
Юри Хори
Yūji Hori
Киноафиша
Персоны
Юри Хори
Юри Хори
Yūji Hori
Дата рождения
26 сентября 1922
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
19 июня 1979
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Госпожа Ою
(1951)
7.4
Сёстры Мунэката
(1950)
6.3
Повесть о Гэндзи
(1951)
Фильмография Юри Хори
6.3
Повесть о Гэндзи
Genji monogatari
драма, исторический
1951, Япония
7.4
Госпожа Ою
Oyû-sama
драма
1951, Япония
7.4
Сёстры Мунэката
Munekata kyôdai
драма
1950, Япония
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