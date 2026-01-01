Людмила Лобза Lyudmila Lobza
Дата рождения
10 апреля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Гуровщина, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Меланхолический вальс 7.1
Меланхолический вальс (1990)
Седьмой маршрут 7.1
Седьмой маршрут (1997)
Лесная песня. Мавка 6.8
Лесная песня. Мавка (1981)

Фильмография Людмила Лобза

Жанр
Год
Седьмой маршрут 7.1
Седьмой маршрут Somyy marshrut
комедия, драма 1997, Украина
Миленький ты мой... 5.6
Миленький ты мой... Milenkiy ty moy
мелодрама, драма 1992, Россия
Меланхолический вальс 7.1
Меланхолический вальс Melancholic Waltz
драма 1990, СССР
Поляна сказок 4.1
Поляна сказок The Glade of Fairy Tales
комедия 1988, СССР
Бич божий 6.2
Бич божий God's Scourge
драма 1988, СССР
Затерянные в песках 5.9
Затерянные в песках Zateryannye v peskakh
драма 1984, СССР
Три гильзы от английского карабина 5.7
Три гильзы от английского карабина Tri gilzy ot angliyskogo karabina
детектив 1983, СССР
Карусель 6.2
Карусель Roundabout
мелодрама 1983, СССР
Лесная песня. Мавка 6.8
Лесная песня. Мавка Lisova pisnya. Mavka
фэнтези, драма 1981, СССР
