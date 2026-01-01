
О персоне
Фильмография
Людмила Лобза
Lyudmila Lobza
Людмила Лобза
Lyudmila Lobza
Дата рождения
10 апреля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Гуровщина, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.1
Меланхолический вальс
(1990)
7.1
Седьмой маршрут
(1997)
6.8
Лесная песня. Мавка
(1981)
Фильмография Людмила Лобза
7.1
Седьмой маршрут
Somyy marshrut
комедия, драма
1997, Украина
5.6
Миленький ты мой...
Milenkiy ty moy
мелодрама, драма
1992, Россия
7.1
Меланхолический вальс
Melancholic Waltz
драма
1990, СССР
4.1
Поляна сказок
The Glade of Fairy Tales
комедия
1988, СССР
6.2
Бич божий
God's Scourge
драма
1988, СССР
5.9
Затерянные в песках
Zateryannye v peskakh
драма
1984, СССР
5.7
Три гильзы от английского карабина
Tri gilzy ot angliyskogo karabina
детектив
1983, СССР
6.2
Карусель
Roundabout
мелодрама
1983, СССР
6.8
Лесная песня. Мавка
Lisova pisnya. Mavka
фэнтези, драма
1981, СССР
