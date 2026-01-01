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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мирослав Кувалдин
Myroslav Kuvaldin
Киноафиша
Персоны
Мирослав Кувалдин
Мирослав Кувалдин
Myroslav Kuvaldin
Дата рождения
19 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Каменское, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Бес Пор No
(2010)
Фильмография Мирослав Кувалдин
6.1
Бес Пор No
Without Por No
драма
2010, Украина
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