«Переходный возраст», «Питт» и «Битва за битвой»: называем главных победителей «Золотого глобуса» — включайте смело, они ТОП

«Минус ноль» два года назад потряс нас визуалом: говорят, сиквел оскароносного хита о Годзилле изменит франшизу — вот когда он выйдет

Этот фильм мы взахлеб смотрели в 2018 году, но внезапно он снова рвет топы Netflix: зрители уже потратили на него 8 000 000 часов

«Кошмары наяву»: американцам впервые показали советских «10 негритят» – реакция иностранцев вас удивит

«Невозможно смотреть»: глянул с друзьями «Первый отдел» на каникулах – нашел сразу 3 серьезных проблемы у лучшего детектива НТВ

В «Лихих» почти все герои списаны с реальных бандитов — кроме одного: и он привлек больше всего внимания

Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»

Святой Грааль NASA — 7 Sci-Fi рекомендованных к просмотру: от копеечной антиутопии до дорогущего боевика Спилберга

Иван Грозный в «Иване Васильевиче» на самом деле был немцем? У исторического ляпа в шедевре Гайдая есть двое дно

Говорят, Кремль — ненастоящий: а вы знали, что замок из «Ивана Васильевича» построили уже после смерти Грозного?