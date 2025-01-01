Меню
Айзек Хейз
Награды
Награды и номинации Айзека Хейза
Isaac Hayes
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1972
Оскар 1972
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
