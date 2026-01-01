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Фильмография
Юг Кестер
Hugues Quester
Киноафиша
Персоны
Юг Кестер
Юг Кестер
Hugues Quester
Дата рождения
5 августа 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Три цвета: синий
(1993)
7.1
Весенняя сказка
(1990)
6.7
Город пиратов
(1983)
Фильмография Юг Кестер
6
Мегрэ и убийство в высшем обществе
Maigret et le mort amoureux
криминал, драма, детектив
2026, Франция / Бельгия
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Билеты
4.8
Убийство на 45 оборотах
Adieu Vinyle
криминал, драма, детектив
2023, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Три цвета: синий
Trois couleurs: Bleu
детектив, драма, мюзикл, мелодрама
1993, Франция / Швейцария / Польша
6.3
Трудно быть богом
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
драма, приключения, фантастика
1990, ФРГ / Франция / СССР
7.1
Весенняя сказка
Conte de printemps
комедия, драма, мелодрама
1990, Франция
5.7
Отель Парадис
Hôtel du Paradis
драма
1986, Франция
6.7
Город пиратов
La ville des pirates
фэнтези, драма
1983, Франция / Португалия
6.3
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет
Je t'aime moi non plus
драма
1976, Франция
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