Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Мэттью Кеннеди
Награды
Награды и номинации Мэттью Кеннеди
Matty Kennedy
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мэттью Кеннеди
Сандэнс 2019
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
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