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Фильмография
Мэтт МакХью
Matt McHugh
Киноафиша
Персоны
Мэтт МакХью
Мэтт МакХью
Matt McHugh
Дата рождения
22 января 1894
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
22 февраля 1971
Место рождения
Коннелсвилл, США
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Варварское побережье
(1935)
5.9
Скудда-у! Скудда-эй!
(1948)
Фильмография Мэтт МакХью
5.9
Скудда-у! Скудда-эй!
Scudda Hoo! Scudda Hay!
комедия, мелодрама, драма
1948, США
6.8
Варварское побережье
Barbary Coast
драма, мелодрама, приключения, вестерн
1935, США
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