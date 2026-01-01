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Кёртис Бернхардт
Curtis Bernhardt
Киноафиша
Персоны
Кёртис Бернхардт
Кёртис Бернхардт
Curtis Bernhardt
Дата рождения
15 апреля 1899
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
22 февраля 1981
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.1
Голубая вуаль
(1951)
6.4
Бо Браммелл
(1954)
6.4
Девушка на миллион
(1941)
Фильмография Кёртис Бернхардт
6.4
Бо Браммелл
Beau Brummell
биография, драма
1954, США
5.9
Мисс Сэди Томпсон
Miss Sadie Thompson
драма, мюзикл, мелодрама
1953, США
7.1
Голубая вуаль
The Blue Veil
драма
1951, США
6.4
Девушка на миллион
Million Dollar Baby
мелодрама, комедия
1941, США
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