Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Молчаливый друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Девушка на миллион
Постер фильма Девушка на миллион
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Девушка на миллион

Девушка на миллион

Million Dollar Baby 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 31 мая 1941
Дата выхода
31 мая 1941 США
Производство Warner Bros.
Другие названия
Million Dollar Baby, Tú eres mi amor, A Garota dos Milhões, A Menina dos Milhões, Der Dollarregen, Der Dollarsegen, Miss Wheelwright Discovers America, Sulhasia jonossa
В ролях
Присцилла Лэйн
Джеффри Линн
Рональд Рейган
Мэй Робсон
Ли Патрик
Хелен Уэстли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Девушка на миллион
Мата Хари 6.5
Мата Хари (1931)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Cornelia Wheelwright aka Miss White Знаете, мистер Эймори? Я только что открыла для себя Америку. Представьте себе, в моём возрасте.
James 'Jim' Что именно вы открыли?
Cornelia Wheelwright aka Miss White Америку! То, в чём её суть. Где ещё вы найдёте такую пару молодых людей, которые отказываются брать деньги просто потому, что не заработали их? Где они не хотят жить на халяву, пока не построят свой собственный дом? Ах, вот они, пусть их Бог благословит. Знаете, именно такие молодые люди дают веру в будущее.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
А будет ли вообще 3 сезон Fallout? Подсчитали сроки, когда зрители смогут увидеть штат Колорадо
Тест для истинных поклонников кино СССР: всего 6 вопросов по легендарной комедии «Не может быть!» — проверьте свои силы
За год до «Матрицы» вышла культовая фантастика: зрители о ней почти не помнят, а Нолан скопировал фильм для своего «Начала»
Вот где настоящая атмосфера 90-х: какой сериал зрители поставили выше «Слова пацана» и «Бригады»
«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра
«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»
У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса
Обожаю зарубежные детективы, но эти 3 впечатлили больше всего: не отпускают до самого конца – оценки у всех 7.4+
Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше