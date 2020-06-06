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Малколм Террис Malcolm Terris
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Малколм Террис

Malcolm Terris

Дата рождения
11 января 1941
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 июня 2020
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Большое ограбление поезда 6.9
Большое ограбление поезда (1979)

Фильмография Малколм Террис

Жанр
Год
Большое ограбление поезда 6.9
Большое ограбление поезда The First Great Train Robbery
драма, триллер, приключения, криминал, боевик 1979, Великобритания
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