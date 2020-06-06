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Фильмография
Малколм Террис
Malcolm Terris
Киноафиша
Персоны
Малколм Террис
Малколм Террис
Malcolm Terris
Дата рождения
11 января 1941
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 июня 2020
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.9
Большое ограбление поезда
(1979)
Фильмография Малколм Террис
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
1979
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Большое ограбление поезда
The First Great Train Robbery
драма, триллер, приключения, криминал, боевик
1979, Великобритания
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