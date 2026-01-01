Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Майкл Тачнер
Награды
Награды и номинации Майкл Тачнер
Michael Tuchner
О персоне
Награды
Награды и номинации Майкл Тачнер
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Single Play
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Single Play
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Documentary Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Flaherty Documentary Award
Номинант
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