Киноафиша
Персоны
Фернандо Эймбке
Награды
Награды и номинации Фернандо Эймбке
Fernando Eimbcke
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Фернандо Эймбке
Сандэнс 2006
Премия NHK
Победитель
Премия NHK
Победитель
Берлинале 2008
Соревнование
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2025
Художественный фильм
Номинант
