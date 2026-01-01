Оповещения от Киноафиши
Александра Беднарц
Aleksandra Bednarz
Александра Беднарц
Александра Беднарц
Aleksandra Bednarz
Дата рождения
17 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Розочка
(2010)
3.9
Из-за любви
(2011)
Фильмография Александра Беднарц
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2011
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
3.9
Из-за любви
OUT OF LOVE
драма
2011, Польша
7
Розочка
Rózyczka
исторический, мелодрама, драма
2010, Польша
