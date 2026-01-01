Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маркос Руис
Marcos Ruiz
Киноафиша
Персоны
Маркос Руис
Маркос Руис
Marcos Ruiz
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Кузены
(2011)
6.1
Паразит
(2022)
5.5
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
(2013)
Фильмография Маркос Руис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2022
2013
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.1
Паразит
No mires a los ojos
драма
2022, Бельгия / Испания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.5
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
Zipi y Zape y el club de la canica
приключения, семейный, комедия
2013, Испания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Кузены
Primos
мелодрама, комедия
2011, Испания
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667