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Клотильда Сабатино
Clotilde Sabatino
Киноафиша
Персоны
Клотильда Сабатино
Клотильда Сабатино
Clotilde Sabatino
Дата рождения
28 июля 1974
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
6.6
Пари по-итальянски
(2024)
5.8
Как хорошо, что ты есть
(2009)
Фильмография Клотильда Сабатино
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2009
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.6
Пари по-итальянски
La scommessa - Una notte in corsia
комедия
2024, Италия
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5.8
Как хорошо, что ты есть
Meno male che ci sei
драма, комедия
2009, Италия
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