Миа Ям Mia Yam
Миа Ям

Mia Yam

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Воскрешение 6.3
Воскрешение (2009)

Фильмография Миа Ям

Жанр
Год
Воскрешение 6.3
Воскрешение Joi sun ho
драма, фэнтези 2009, Гонконг
