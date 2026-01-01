Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях

2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»

«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось

«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1