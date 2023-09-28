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Война за вакцины
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The Vaccine War

Война за вакцины, 2023

2023 / Индия
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Вивек Агнихотри
В ролях
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Ниведита Бхаттачария
Нана Патекар
Мохан Капур
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.1 IMDb
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Постер фильма Война за вакцины 1 постер
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