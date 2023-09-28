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Война за вакцины
The Vaccine War
Война за вакцины, 2023
2023 / Индия
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Рейтинг IMDb: 7.1
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 41 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
28 сентября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Вивек Агнихотри
В ролях
Анупам Кхер
Ниведита Бхаттачария
Нана Патекар
Мохан Капур
Все актеры и съемочная группа
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голосов
7.1
IMDb
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1 постер
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