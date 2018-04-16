«Лицо»: Рецензия Киноафиши
Яцек (Матеуш Косьцюкевич) любит металл и смешливую блондинку Дагмару (Малгожата Гороль). Музыку он включает как можно громче, Дагмара отвечает ему взаимностью. Еще Яцек мечтает уехать из польской глубинки в Лондон, и его мечты раздражают родственников не меньше, чем его длинные волосы и татуировки. Пока он копит на переезд, они скидываются на семейный праздничный ужин. Поддерживает Яцека только сестра (Агнешка Подсядлик). Она хочет, чтобы жизнь младшего брата сложилась лучше, чем у нее. Однако переезд ему придется как минимум отложить. Яцек, работавший на строительстве самого большого в мире памятника Христу, получит тяжелейшие травмы и станет первым в Польше, кому осуществят пересадку лица.
Мировая премьера фильма «Лицо» Малгожаты Шумовской состоялась на 68-м Берлинском международном кинофестивале. Лента попала в конкурсную программу и не осталась незамеченной – картина получила Гран-при жюри. Идею фильма режиссеру подсказали реальные события, правда, между собой они не были связаны. В Польше действительно построили самый большой в мире памятник Христу и провели первую в Европе полную трансплантацию лица. Кстати, с наградой с Берлинале Малгожата Шумовска уезжает не в первый раз. Ее предыдущий фильм «Тело» тоже был хорошо принят на Берлинском кинофестивале – в 2015 году Шумовска забрала домой Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу. При этом в вышеназванных картинах она исследовала близкие темы и использовала похожие средства.
Главная героиня фильма 2015 года отчаянно морила себя голодом, тяжело переживая смерть матери. Прошло уже шесть лет, как женщины не стало, но боль в душе ее дочери не утихла и трансформировалась в ненависть по отношению отцу. Последний по-своему переносил расставание с любимой и внешне выглядел пугающе спокойным. В потустороннюю жизнь он верить отказывался, да и насчет природы человеческой души особо не заморачивался. Родным по крови людям потребовался медиум, чтобы установить контакт не столько с миром мертвых, сколько для того, чтобы наладить общение среди живых. Иными словами, семейное родство в фильме «Тело» еще не гарантировало духовных общности и близости.
О духовности, точнее, о том, что она не есть нечто само собой разумеющееся, Малгожата Шумовска говорит и в своей новой работе. Внешняя религиозность в картине не совпадает с праведностью и верой в Бога. Герои фильма «Лицо» нетерпимы к проявлению инаковости, и сочувствие большинству из них чуждо. Несчастье, случившееся с Яцеком, не пробуждает милосердие в сердцах его соседей и львиной доли близких людей. Его физический облик вызывает у них отторжение, и мало кто собирается сделать усилие над собой, чтобы помочь ему. Тем не менее образ Яцека, ситуация, в которой он оказался, показывает, что праведность не исчерпывается посещением проповеди, и помощь страждущему не ограничивается единоразовым пожертвованием. Забота о другом в фильме Малгожаты Шумовской предстает как постоянный труд, готовность отдать все свои силы ради того, чтобы сделать его жизнь немножко светлее.
«Лицо» не фиксирует пристальный взгляд на проблеме идентичности, с которой мог столкнуться Яцек, выйдя из комы с другим обликом. Изменения, произошедшие с его внешностью, подобно состоянию героини фильма «Тело», говорят о проблемах духовного характера. В фильме 2015 года Малгожата Шумовска всматривалась в то, как по-разному переживают смерть родного человека отец и дочь, какая пропасть разверзается между ними и как тяжело построить над ней мост. В ее, безусловно, смелой трагикомедии 2018 года абсурд высвечивает безразличие к близкому и стихийную одержимость потребительством. «Лицо» начинается с сюрреалистичной сцены, напоминающей схватку бесноватых, и далеко от нее не уходит. Такое вступление указывает на ценности, господствующие в пространстве, где живут герои фильма, и среди них нет ни самоуважения, ни любви, ни сочувствия. Шумовска улавливает то, что ужас бездуховности и аморальность могут пульсировать в ритме разгоряченных сердец, жаждущих драйва, животного веселья и мнимых примет хорошей жизни, оправданных привычной пустотой будней.
Елена Громова
В российском прокате с 26 апреля 2018 года
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