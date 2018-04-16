«Лицо»: Рецензия Киноафиши

Безразличие и одержимость

Яцек (Матеуш Косьцюкевич) любит металл и смешливую блондинку Дагмару (Малгожата Гороль). Музыку он включает как можно громче, Дагмара отвечает ему взаимностью. Еще Яцек мечтает уехать из польской глубинки в Лондон, и его мечты раздражают родственников не меньше, чем его длинные волосы и татуировки. Пока он копит на переезд, они скидываются на семейный праздничный ужин. Поддерживает Яцека только сестра (Агнешка Подсядлик). Она хочет, чтобы жизнь младшего брата сложилась лучше, чем у нее. Однако переезд ему придется как минимум отложить. Яцек, работавший на строительстве самого большого в мире памятника Христу, получит тяжелейшие травмы и станет первым в Польше, кому осуществят пересадку лица.

Кадр из фильма «Лицо»

Мировая премьера фильма «Лицо» Малгожаты Шумовской состоялась на 68-м Берлинском международном кинофестивале. Лента попала в конкурсную программу и не осталась незамеченной – картина получила Гран-при жюри. Идею фильма режиссеру подсказали реальные события, правда, между собой они не были связаны. В Польше действительно построили самый большой в мире памятник Христу и провели первую в Европе полную трансплантацию лица. Кстати, с наградой с Берлинале Малгожата Шумовска уезжает не в первый раз. Ее предыдущий фильм «Тело» тоже был хорошо принят на Берлинском кинофестивале – в 2015 году Шумовска забрала домой Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу. При этом в вышеназванных картинах она исследовала близкие темы и использовала похожие средства.

Кадр из фильма «Лицо»

Главная героиня фильма 2015 года отчаянно морила себя голодом, тяжело переживая смерть матери. Прошло уже шесть лет, как женщины не стало, но боль в душе ее дочери не утихла и трансформировалась в ненависть по отношению отцу. Последний по-своему переносил расставание с любимой и внешне выглядел пугающе спокойным. В потустороннюю жизнь он верить отказывался, да и насчет природы человеческой души особо не заморачивался. Родным по крови людям потребовался медиум, чтобы установить контакт не столько с миром мертвых, сколько для того, чтобы наладить общение среди живых. Иными словами, семейное родство в фильме «Тело» еще не гарантировало духовных общности и близости.

Кадр из фильма «Лицо»

О духовности, точнее, о том, что она не есть нечто само собой разумеющееся, Малгожата Шумовска говорит и в своей новой работе. Внешняя религиозность в картине не совпадает с праведностью и верой в Бога. Герои фильма «Лицо» нетерпимы к проявлению инаковости, и сочувствие большинству из них чуждо. Несчастье, случившееся с Яцеком, не пробуждает милосердие в сердцах его соседей и львиной доли близких людей. Его физический облик вызывает у них отторжение, и мало кто собирается сделать усилие над собой, чтобы помочь ему. Тем не менее образ Яцека, ситуация, в которой он оказался, показывает, что праведность не исчерпывается посещением проповеди, и помощь страждущему не ограничивается единоразовым пожертвованием. Забота о другом в фильме Малгожаты Шумовской предстает как постоянный труд, готовность отдать все свои силы ради того, чтобы сделать его жизнь немножко светлее.

Кадр из фильма «Лицо»

«Лицо» не фиксирует пристальный взгляд на проблеме идентичности, с которой мог столкнуться Яцек, выйдя из комы с другим обликом. Изменения, произошедшие с его внешностью, подобно состоянию героини фильма «Тело», говорят о проблемах духовного характера. В фильме 2015 года Малгожата Шумовска всматривалась в то, как по-разному переживают смерть родного человека отец и дочь, какая пропасть разверзается между ними и как тяжело построить над ней мост. В ее, безусловно, смелой трагикомедии 2018 года абсурд высвечивает безразличие к близкому и стихийную одержимость потребительством. «Лицо» начинается с сюрреалистичной сцены, напоминающей схватку бесноватых, и далеко от нее не уходит. Такое вступление указывает на ценности, господствующие в пространстве, где живут герои фильма, и среди них нет ни самоуважения, ни любви, ни сочувствия. Шумовска улавливает то, что ужас бездуховности и аморальность могут пульсировать в ритме разгоряченных сердец, жаждущих драйва, животного веселья и мнимых примет хорошей жизни, оправданных привычной пустотой будней.

Елена Громова

В российском прокате с 26 апреля 2018 года

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