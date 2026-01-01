Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Минору Куримура
Награды
Награды и номинации Минору Куримура
Minoru Kurimura
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Награды
Награды и номинации Минору Куримура
ММКФ 2010
Премия НЕТПАК
Победитель
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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