Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джон Гейвин
Награды
Награды и номинации Джон Гейвин
John Gavin
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Награды
Награды и номинации Джон Гейвин
Золотой глобус 1959
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
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