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Эдуард Кохут
Edward Kohut
Киноафиша
Персоны
Эдуард Кохут
Эдуард Кохут
Edward Kohut
Дата рождения
6 марта 1889
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 октября 1976
Место рождения
Ческе-Будеёвице, Чехия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Сжигатель трупов
(1968)
7.7
Барон Мюхгаузен
(1961)
7.4
Ночной мотылёк
(1941)
Фильмография Эдуард Кохут
6.8
На комете
Na komete
приключения, комедия, фантастика
1970, Чехословакия
8
Сжигатель трупов
Spalovac mrtvol
ужасы, триллер
1968, Чехословакия
7.3
Похищенный дирижабль
Ukradená vzducholod
приключения, семейный, фэнтези
1967, Чехословакия
7.1
Хроника шута
Bláznova kronika
комедия, приключения, фэнтези
1964, Чехословакия
7.7
Барон Мюхгаузен
Baron Prasil
приключения, сказка, анимация, фэнтези
1961, Чехословакия
6.5
105% алиби
105 % alibi
криминал, драма, триллер
1959, Чехословакия
6.3
Из моей жизни
Z mého zivota
биография, музыка
1955, Чехословакия
7.3
Далекий путь
Daleká cesta
драма
1950, Чехословакия
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