К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Ночной мотылёк

Ночной мотылёк

Nocní motýl 18+
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1941
Производство Lucernafilm
Другие названия
Nocní motýl, Nachtfalter, Der Nachtfalter, I stigmatismeni, La falena, Le Papillon de nuit, Natsværmeren, Nattfjärilen, Night Moth, Noćni leptir, Nočni metulj, Noční motýl, Nocny motyl, Nočný motýl'
Режиссер
Frantisek Cáp
В ролях
Hana Vítová
Святоплюк Бенес
Gustav Nezval
Marie Glázrová
Adina Mandlová
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
