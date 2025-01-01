Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Ночной мотылёк
Ночной мотылёк
Nocní motýl
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мюзикл
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1941
Производство
Lucernafilm
Другие названия
Nocní motýl, Nachtfalter, Der Nachtfalter, I stigmatismeni, La falena, Le Papillon de nuit, Natsværmeren, Nattfjärilen, Night Moth, Noćni leptir, Nočni metulj, Noční motýl, Nocny motyl, Nočný motýl'
Режиссер
Frantisek Cáp
В ролях
Hana Vítová
Святоплюк Бенес
Gustav Nezval
Marie Glázrová
Adina Mandlová
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
